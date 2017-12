Cocal lançará filme Revelação II no início de 2018

Drama, suspense e ação. Tudo isso faz parte do enredo do filme Revelação II, com elenco composto por 18 atores e direção de Ronaldo Veras. A produção, que conta com o apoio da Prefeitura de Cocal, é uma continuação do primeiro filme, de mesmo nome, mas agora com um enredo mais sombrio sobre a luta do bem contra o mal.

Ambientada em Cocal, a história gira em torno de um jovem psicopata que pratica atos de maldade contra as pessoas, julgando este ser esse o caminho certo. Também foram gravadas cenas no município de Bacabal (MA), terra natal do diretor do filme.

"Com a ajuda da Prefeitura, estamos com um carro com o qual gravamos em Bacabal para enriquecer ainda mais o filme, pois eu queria trazer um pouco da minha cidade. Cocal também é uma cidade que eu amo e, por isso, esses dois lugares compõem a história do filme. É importante ressaltar que toda a equipe é de Cocal e região e que estão todos bastante compromissados com o projeto", conta Ronaldo Veras.

Nesse sábado (9), foi realizado o evento "Garoto e Garota Colegial", com representantes das escolas da região, organizado pela equipe do filme, na quadra poliesportiva do bairro Ulisses. As vencedoras do Garota Colegial foram: em 1º lugar, Milena, do colégio Pinheiro Machado; em 2º lugar, Jéssica, do colégio Samuel Tupinambá e em 3º lugar, Angélica, do colégio José Basson. Já no Garoto Colegial, os campeões foram: em 1º lugar, Damião, do colégio Chico Monção; em 2º lugar, Lucas, do colégio Pinheiro Machado; e em 3º lugar, Gléydson, do colégio José Basson.

"O objetivo do nosso evento era, primeiramente, unir os jovens e ressaltar a beleza das meninas e meninos de Cocal. Em segundo lugar, arrecadar fundos para o nosso projeto, que é o filme Revelação II", explica Lana Martins, atriz e organizadora do evento.

Segundo o prefeito de Cocal, Rubens Vieira, a Prefeitura "faz questão de apoiar iniciativas como esta, que valorizam a cultura cocalense, incentivando a arte e compromisso social entre os jovens. Somos grandes incentivadores de tudo o que vem para o bem da nossa comunidade e já estamos ansiosos para assistir ao filme que, com certeza, será um grande sucesso", frisa.

A data de lançamento do filme Revelação II está prevista para o dia 28 de janeiro. Para conferir o trailer, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=p8IbfOPna6o.

Ascom