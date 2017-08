Cocal inicia construção de pórticos de entrada da cidade

A Prefeitura de Cocal, com recursos próprios do município, iniciou as obras de construção dos pórticos de entrada da cidade. Serão construídos dois portais na rodovia PI – 213, nos trechos que delimitam as fronteiras de Cocal.

O objetivo é valorizar o aspecto visual da cidade, tornando-a mais atrativa para a população e turistas. Com estrutura em armação metálica, concreto e madeira, a obra deve ser entregue em cerca de 90 dias.

“Nós queremos estimular a identificação do povo cocalense com a paisagem da cidade. Os pórticos, além de valorizarem a aparência para quem mora em Cocal, refletem um atrativo a mais para quem visita nosso município”, ressalta o prefeito de Cocal, Rubens Vieira.

Ascom