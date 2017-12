Cocal finaliza implantação da Planificação da Atenção à Saúde

Finalizando o processo de implantação da Planificação da Atenção à Saúde em Cocal, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou, nessa terça-feira (28), o Seminário Integrado da Planificação da Atenção Primária à Saúde, no Instituto Federal do Piauí (IFPI).

No evento, as 14 equipes da Atenção Básica no município apresentaram os avanços que tiveram durante os seis meses em que foram realizadas as Oficinas sobre Planificação da Atenção à Saúde. “O ciclo de oficinas veio só fortalecer a atenção básica no nosso município. Como facilitadora, e também como profissional, eu só vejo vantagens que o município tem a ganhar, pois com essa nova visão a gente pode oferecer um serviço de maior qualidade aos nossos usuários”, afirma a enfermeira Gilmara Cardoso.

Segundo a representante do Conselho Nacional de Secretário de Saúde (CONASS), Rosane Luca, a ideia é proporcionar “um novo olhar na organização dos processos de trabalho nas zonas de saúde, com vistas na qualificação do atendimento e humanização”.

Nessa quarta-feira (29), aconteceu, ainda, o Seminário que completa o ciclo das capacitações e qualificações desenvolvidas nos 11 municípios da Planície Litorânea, no auditório da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), em Parnaíba. Representando o município de Cocal, foram escolhidas duas equipes da Atenção Básica, acompanhadas da equipe da Secretaria Municipal de Saúde.

“Nós passamos esse ano executando o processo da planificação, que veio para dar uma maior qualidade, uma maior acessibilidade do atendimento à população e que é, na verdade, uma busca por melhorar o serviço que a gente já vem fazendo. Foi um processo em que sensibilizamos e envolvemos todos os profissionais da saúde, fazendo com que reconhecessem o projeto como algo benéfico tanto para a comunidade quanto para a Saúde”, frisa a secretária municipal de Saúde, Eliane Cardoso.

Ascom