Alunos da primeira turma de Educação Física se forma em Cocal

Nesse sábado (23), aconteceu a festa de formatura do curso de Educação Física, da Faculdade Montenegro, em Cocal. Formada por 19 alunos, a turma é a primeira do curso a ser concluída.

Realizada no auditório da Secretaria Municipal de Educação, a festa contou com a presença do prefeito de Cocal Rubens Vieira, da secretária municipal de Assistência Social, Deuzenir Portela, e do vice-prefeito de Cocal, Nonatinho do Sindicato.

“Essa é uma noite de felicidade. Estamos vendo aqui 19 jovens se formando, que estão de parabéns, e os pais que também estão muito felizes. Nós temos ainda poucos profissionais em nosso município, então, a partir de agora, estaremos bem servidos desses profissionais”, afirma o assessor da Faculdade Montenegro, João de Jesus Brandão.

O prefeito de Cocal, Rubens Vieira, ressalta que com os novos profissionais surgem também melhores serviços para os cocalenses. “É uma grande satisfação ver a determinação desses jovens, que chegaram até aqui com o objetivo de tornarem-se grandes profissionais. Nós, enquanto Prefeitura, vamos agir de forma a incentivar a geração de emprego para esse mercado que se abre para Cocal, trazendo benefícios tanto para os educadores físicos quanto para a comunidade”, frisa Rubens Vieira.

Ascom