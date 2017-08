Agricultura familiar é destaque em Feira de Exposição de Cocal

Cerca de 3 mil pessoas prestigiaram a I Feira de Exposição de Produtos da Agricultura Familiar de Cocal (FEPAFC), realizada no Colégio Agrícola, nos dias 27 a 28 de julho, pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura. O evento contou com venda da produção agrícola familiar, palestras, concurso de beleza, apresentações culturais, concurso de produção leiteira e mais de R$ 4 mil em premiação.

O prefeito Rubens Vieira lembra que o evento foi idealizado pelo vereador Zé Luís (PT) e, com o apoio da Prefeitura de Cocal, alcançou o sucesso esperado, porque, além de mostrar os produtos da agricultura familiar, trouxe boas oportunidades para os produtores locais.

“Estou muito feliz pelo resultado da Feira da Agricultura Familiar. A exposição tem o boi, a galinha, milho, abóbora, abacaxi, banana, laranja, enfim, todos produtos agrícolas produzidos por Cocal. É um passo importante para o município, pois mostra a nossa potencialidade e que vai trazer muitas alegrias para todos os cocalenses”, afirma.

O secretário municipal de Agricultura, Alexandre de Almeida, destaca que o planejamento do evento, a equipe de trabalho que foi montada e o apoio da Prefeitura foram decisivos para resultado positivo da Feira. “A nossa satisfação é imensa com o recorde de público que alcançamos. Queremos, agora, nos preparar para fazer um evento ainda maior no ano que vem”, disse.

A I Feira de Exposição de Produtos da Agricultura Familiar de Cocal elegeu a garota e o garoto FEPAFC 2017, Kariny Silva dos Santos Aguiar e Cleilton Vasconcelos. Houve, também, o Concurso Leiteiro, em duas categorias. Na Categoria Vaca, a vencedora foi a Fazenda Boa Esperança, com uma vaca com produção diária de 32,12 kg de leite. Na categoria Novilha de Primeira, a Fazenda Campo Alegre, ficou em 1º lugar, com uma novilha com produção de 15,82 kg de leite diários.

Já pelo concurso de Melhor Reprodutor Caprino, o 1º lugar foi a Fazenda Olho D’água. Também foi realizado o Concurso de Melhor Reprodutor Ovino, com o 1º Lugar conquistado pela Fazenda Morro Dantas, que apresentou um animal da raça Dorper.

Prestigiaram a Feira o vice-prefeito de Cocal, Raimundo Nonato Fontenele; o gerente do Banco do Nordeste do Brasil em Parnaíba, Alisson Ramon; a secretária de Assistência Social, Deuzenir Portela; além de vereadores e lideranças locais.

Ascom