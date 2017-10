Seresta dos Barraqueiros abre a programação dos shows na Feira do Bode Rei

Arena do Bode Rei está sendo montada em ritmo acelerado para receber a maior feira de caprinos e ovinos do Território dos Carnaubais. Uma grande estrutura de barracas já se preparam para receber um grande público que promete bater recorde de comparecimento. Diversas caravanas de diversos municípios da região estão sendo confirmadas para exposição e comercialização de animais além de diversão e muito forró.

Nesta Sexta-Feira(6) a movimentação no Povoado Calengue a movimentação terá início logo cedo, a partir das 7 horas, com a chegada dos criadores e primeiros animais para a feira durante todo o dia. A noite acontecerá o primeiro grande arrasta pé da feira. As bandas Conquista Musical e a banda de Gleyane Lima farão a seresta dos barraqueiros a partir das 19 horas.

DEPTOCOMMARCELO BARROSMARCELO BARROS E JOELMA BONA