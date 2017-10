Feira do Bode Rei em Cocal de Telha movimenta Território dos Carnaubais

A 5ª Feira do Bode Rei em Cocal de Telha que acontece nesta Sexta(06) e Sábado(07) no Povoado Calengue em Cocal de Telha movimentará todo o Território dos Carnaubais. Realizada pela Prefeitura de Cocal de Telha e Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos Cocatelhenses – ACOOC a feira propõe a exposição e comercialização de animais, cultura, lazer e shows com bandas renomadas.

Diversas personalidades políticas devem coparecer prestigiando o evento. Já confirmaram a presença: Deputado Estadual Marden Meneses, Deputado Federal Fábio Abreu, Deputado Estadual Aluísio Martins, Deputado Estadual Francisco Lima, Deputado Estadual Antonio Félix e a Deputado Federal Iracema Portela além de prefeitos, vice-prefeitos e ex-prefeitos dos municípios da região dos carnaubais.

