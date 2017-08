Dia do Evangélico será comemorado amanhã, Sábado, dia 29

Será realizada neste sábado (29) uma programação alusiva ao Dia do Evangélico no município de Cocal de Telha com participações de diversas igrejas da cidade. A programação terá início no início da manhã com café comunitário na Praça São José, A tarde haverá caminhada pelas ruas da cidade e a noite acontecerá um grande culto e show gospel também na Praça São José a partir das 19:30 horas.

A 2ª edição do Dia do Evangélico em Cocal de Telha contará também com a participação da Banda Tabernáculo de Capitão de Campos, Cantor Gospel Lucão e do Preletor Erismar Miranda além de outras atrações.





DEPTOCOMMARCELO BARROSMARCELO BARROS E JOELMA BONA