COPA DA AMIZADE: Cocal de Telha vai a Jatobá do Piauí atras da classificação

A seleção de Futebol Amador de Cocal de Telha fará no Domingo(13) em Jatobá do Piauí o seu último jogo na 1ª fase da competição. Com 5 pontos (2 empates e 1 vitória) a seleção cocatelhense precisar vencer para garantir a classificação. Durante toda a semana a equipe cocatelhense treinou forte para assegurar um bom resultado e vai a Jatobá do Piauí completa comandada pelo treinador Wellington Moral e coordenada pelo Secretário Municipal de Esportes Nilson Macêdo.

Sem chance de avançar para a próxima fase da competição, a seleção de Jatobá do Piauí cumprirá tabela.Segundo informações da capital da melancia, é que a equipe jatobaense não fará corpo mole contra Cocal de Telha e buscará encerrar sua participação na Copa da Amizade 2017 de maneira digna e com vitória.

A seleção de Lagoa de São Francisco torcerá para a seleção de Jatobá do Piauí vencer Cocal de Telha e somente assim conseguirá a classificação. A seleção de Capitão de Campos vai a Juazeiro no Domingo(13) e também já eliminada tentará uma vitória e encerrar sua participação na competição. Se Juazeiro perder a partida ficará fora da próxima fase da competição.

Três seleções brigam neste fim de semana para avançar de fase na Copa da Amizade 2017. Todas com chance de classificação. Dependendo de si, Juazeiro do Piauí e Cocal de Telha. Já Lagoa de São Francisco dependerá do resultado dos outros jogos entre Jabotá x Cocal de Telha e Juazeiro x Capitão de Campos.

MARCELO BARROSMARCELO BARROS