Canto do Buriti recebe quadra de esportes nesta sexta (28)

Nesta sexta-feira (28), a Unidade Escolar Maria Chaves, localizada no município de Canto do Buriti terá inaugurada a obra de construção da quadra poliesportiva.

A solenidade de entrega será realizada às 9h, com a presença do governador Wellington Dias e a secretária de Estado da Educação, Rejane Dias, além de demais autoridades, professores e alunos.

Entre a construção da quadra poliesportiva e equipamentos foram investidos R$ 638.245,21 (Seiscentos e trinta e oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos), tendo como fonte de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e do Tesouro Estadual.

A secretária Rejane Dias ressaltou a importância de entregar equipamentos que proporcionem uma melhoria na qualidade do ensino aos estudantes.

"Equipar as unidades escolares com quadra poliesportiva é mais uma ação da Secretaria de Educação visando o maior aproveitamento dos alunos e da comunidade no ambiente escolar. Com a entrega destas quadras, os alunos ganham práticas esportivas com atividades mais completas, bem como nas outras ações da escola", afirma a secretária.

SERVIÇO:

Inauguração da quadra da Unidade Escolar Maria Chaves

Data: 28 de julho de 2017

Hora: 9h

Endereço: R. José Bonifácio, 402 ? Centro, Canto do Buriti

Ascom