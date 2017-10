TCE emite certidão comprovando a situação regular da prefeitura

O Tribunal de Contas do Estado emitiu, nessa sexta-feira, 06.10, uma certidão de adimplência da Prefeitura de Campo Maior após setores da imprensa ter divulgado, equivocadamente, a inclusão do nome da PMCM na lista de entidades públicas que teriam as contas bloqueadas por falta de pagamento da Previdência Própria.



A certidão foi emitida através do site do TCE. A lista, que incluía equivocamente o nome da Prefeitura de Campo Maior, havia sido divulgada na tarde de qunta passada. Na manhã de sexta-feira nossa reportagem entrou em contato com o Tribunal, que informou, através de sua assessoria, que o nome da PMCM estava fora da lista.

O prefeito Professor Ribinha estranhou a divulgação da matéria, uma vez que sua assessoria contábil havia feito a emissão de comprovantes da regularização junto a Previdência Própria. “Fizemos um parcelamento e estamos cumprindo esse compromisso rigorosamente com o Campo Maior Prev”, destaca o prefeito.



Na certidão o TCE informa que a Prefeitura de Campo Maior apresentou toda a documentação que comprova a regularização da situação junto ao Campo Maior Prev nos últimos 12 meses, por tanto estando adimplente e sem qualquer risco de bloqueio nas contas.

Ascom