SELIP inicia segunda etapa do mutirão de limpeza e iluminação

Na manhã dessa segunda-feira (25), a equipe da Secretaria de Limpeza e Iluminação Pública (SELIP), realizou a capina e o roço e ainda a revitalização da Avenida Santo Antônio, principal ligação do centro aos bairros de Campo Maior. O trabalho significa o inicio do segundo ciclo do mutirão da limpeza na cidade.



Os homens e máquinas da SELIP percorreram toda a avenida desempenhando todo o trabalho de roço e capina e ainda fizeram a reposição de lâmpadas com defeitos em todo o percurso da via.



O secretário de Limpeza e Iluminação, Antônio Lustosa, disse que o prefeito Professor Ribinha determinou, ainda no inicio do ano de 2017, que fosse adotado um trabalho de mutirão na SELIP para deixar a cidade limpa e iluminada.

“Logo no início do período chuvoso foi lançado o mutirão com o trabalho de roço, capina, poda de árvores e recolhimento de entulhos”, lembra o secretário.



O prefeito Professor Ribinha informa que nesse novo ciclo está sendo feita a revisão de todos os pontos já beneficiados com as ações de limpeza em Campo Maior. “Estamos indo novamente aos pontos críticos e revisando o que não possível fazer na primeira etapa do mutirão”, reafirma o prefeito.



