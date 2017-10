Prefeitura e FUNDESPI abrem inscrições para “Volta da Cajuína”

Estão abertas as inscrições para a primeira etapa da seletiva do Circuito Volta da Cajuína, promovida pela Fundação dos Esportes do Piauí (Fundespi), em parceria com a Prefeitura de Campo Maior. A prova será disputada no dia 14 de outubro, às 17 horas, com largada na Avenida Alameda Dirceu Arco Verde, em frente à AUCAM. As inscrições vão até dia 14, os interessados em participar devem realizar sua inscrição no Departamento de Esportes, no Ginásio Poliesportivo, no Bairro São Luís.

As inscrições serão limitadas em 200 competidores de categorias diferenciadas. Poderão se inscrever pessoas com idade acima de 16 anos. A prova terá 6 quilômetros de percurso, que irá abranger as principais avenidas da cidade. A premiação é de R$ 2 mil reais.

O evento é uma realização da FUNDESPI com o apoio de prefeituras credenciadas. Neste ano, oito prefeituras do Piauí, irão participar do circuito.

“Dentre os participantes, serão selecionados os quatros melhores, dois da categoria masculino e dois da feminino, que representem o território dos carnaubais, estes, participarão da 2ª etapa do circuito Volta da Cajuína, em Teresina, no dia 22 de outubro, e terão a oportunidade de competir na corrida de São Silvestre”, explicou o diretor de esporte de Campo Maior, Júnior Martins.

Ascom