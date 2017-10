Prefeitura de Campo Maior realiza abertura da IV Semana do Bebê

A Prefeitura de Campo Maior realizou na manhã dessa segunda-feira 2/10, a solenidade de abertura da IV Semana do Bebê. Três secretarias: Saúde, Educação e Assistência Social, estão envolvidas nesta ação do município em uma parceria com o Selo Unicef.

O evento aconteceu na UBS do Bairro São Luís/São João e contou com a presença do prefeito Professor Ribinha, do secretário municipal de Saúde, Marcelo Mirada, da secretária municipal de Assistência Social, Nilzana Gomes, profissionais da saúde, além claro, da presença de mães com seus bebês. Na oportunidade foi feito a entrega de Kit de gestantes.

A proposta da Semana do Bebê é reunir esforços em torno da garantia dos direitos das gestantes, mães e seus filhos. O prefeito professor Ribinha disse que a Semana do Bebê representa um momento importante para que o município possa discutir temas relacionados à primeira infância e, desse modo, fortalecer o Sistema de Garantia dos Direitos, além de assegurar às crianças o direito a uma vida saudável.

“Através desse evento o município têm a oportunidade de trabalhar em rede e criar um novo olhar em relação ao recém-nascido. A principal mensagem da Semana é destacar a importância dos cuidados com o bebê desde a gestação, favorecendo uma ligação segura entre mãe e filho”, destacou Professor Ribinha.

Em sua fala o secretário Marcelo Mirada destacou a importância desse acompanhamento realizado nos seis primeiros anos de vida das crianças.

“Os seis primeiros anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento integral de nossas crianças. Nessa fase da vida, a criança desenvolve grande parte do potencial cognitivo que terá quando adulto. Por isso, representa uma janela de oportunidades. A atenção integral nessa faixa etária tem impacto decisivo nos processos de aprendizagem e de construção de relações sociais, fatores que influenciarão a vida afetiva, profissional e social”, destacou Marcelo.

Ascom