Prefeitura construirá creche para atingir 10 mil matriculas em 2018

A meta do prefeito de Campo Maior, Professor Ribinha, é matricular 10 mil alunos nas escolas da rede municipal de Educação em Campo Maior. Para isto, na manhã desta quarta-feira (16.08) ele e a secretária de Educação Conceição Lima e a vice-prefeita Liége Cavalcante assinaram ordem de serviços para a construção de uma creche Modelo, tipo 2, padrão FNDE, no Bairro Parque Estrela.

Por enquanto o número de alunos da rede é 9.024. A creche vai acomodar mais de 120 alunos da comunidade e região. Na semana passada, ele inaugurou mais uma escola, na comunidade São Joaquim, a Zenita Pires Ferreira, com capacidade para receber mais alunos, além dos 200 que já existem.

O recurso para a construção da creche no Parque Estrela é da ordem de R$ 1.235.108,3. A unidade que será construída na Avenida São Tomás de Aquino, com área total de 890,73 m², vai receber o nome da saudosa professora e escritora Marlene Mourão, que residia no Bairro. O início da obra, segundo o prefeito, será nesta quarta-feira (16.08) com previsão de término em 17.08.2018.

"Esta creche vai mudar a vida de muita gente, e o nosso proprósito como gestor, o compromisso que assumimos foi de melhorar, mudar, contribuir com a melhoria na vida das pessoas do município", disse o prefeito. Atualmente as crianças estudam na Escola Nossa Senhora de Fátima, que está pequena para acomodar o alunado do Bairro e da região.

"Esta obra vai criar condições e segurança aos professores e alunos; e às famílias, dar condição de colocarem seus filhos para estudarem numa creche com este padrão de qualidade. Vai ser a primeira da história de Campo Maior com este padrão", destacou o prefeito, anunciando que em breve Campo Maior vai ganhar outra no Conjunto Renascer, maior, tipo 1, no valor de R$ 1.800,00. "Em breve estaremos anunciando o início da obra", garantiu o prefeito.

A secretária Conceição Lima disse que esta creche terá muita importância e um significado muito especial. "É na primeira infância que é formado o caráter de um ser humano e será aqui nesta creche onde os valores éticos e morais serão impregnados no comportamento e na personalidade destas crianças que vão adentrar neste espaço", refletiu a secretária Conceição Lima.

Presente a solenidade de assinatura da ordem de serviços o presidente da Associação do Bairro, José Francisco Costa, "O Zezinho", o vereador Luís Lima representando a Câmara, secretários municipais, presidentes de Associações Comunitárias, professores e populares.

A Dona de casa Maria Fernanda de Sousa e o seu marido, que tem uma criança de menos de seis meses e estavam na solenidade, contaram, que a construção da creche é uma ação maravilhosa. "A Escola mais próxima de quem mora no Bairro será interessante para todos", disse a dona de casa, que reside na Avenida Alto Longá. Ela tem uma filha com menos de seis meses e a levou para o ato, já com a certeza de que terá uma escola no futuro para ela estudar perto de casa e com um padrão de qualidade.

Ascom