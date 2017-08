Prefeito define a programação de inaugurações no aniversário de Campo Maior

O prefeito de Campo Maior, Professor Rbinha, definiu o programação de inaugurações de obras durante a programação do aniversário dos 255 anos de emancipação política do município. A programação começa no dia 02 de agosto (quarta), com a inauguração do calçamento da Rua Mandubé, em Flores, e encerra no dia 08 com o sorteio de um carro novo e show com o cantor Mano Walter, na Praça Valdir Fortes.



No dia 03 de agosto, (quinta-feira), o prefeito inaugura o Espaço Esportivo da AUCAM. A festa está programada para iniciar às 18 horas. No local foi construída, em parceria com a FUNDESPI, quadra de areia, campo society, quadra poliesportiva e ainda uma academia aberta. O local está todo protegido por rede de proteção.



Na sexta-feira, (dia 04 de agosto), acontece a inauguração da reforma e melhorias no Estádio Deusdethe Melo, que está marcado para às 18 horas. Logo em seguida aconteceu a abertura do Campeonato Municipal de Futebol Amador.



Nos dias 05 e 06 de agosto (sábado e domingo) acontece a Feira Regional do Artesanato, na Praça Valdir Fortes. No sábado acontece o show da banda Fuló do Sertão e no domingo o evento será encerrado com o show do cantor Gonzaga Lú.



Na segunda-feira (dia 07 de agosto) acontece a inauguração do novo prédio da Escola Zenita Pires, na localidade São Joaquim, a partir das 10 horas da manhã. Ainda na segunda, acontece na Toca do Bode, o show da solidariedade com os cantores Avine Vinny e Felipão Oficial, onde a entrada é apenas 1 quilo de alimento.



A programação prossegue no dia 08 de agosto (na terça-feira), com a solenidade de hasteamento da bandeira do Brasil, do Piauí e de Campo Maior a partir das 8 horas, na Praça Luís Miranda. Em seguida acontece a celebração da missa em Ação de Graças, na Catedral de Santo Antônio a partir das 9 horas.



Já às 20 horas acontece a abertura da Copa Cidade de Salão. Às 21 horas acontece o sorteio de um carro novo e outros prêmios da campanha IPTU Premiado. Logo depois inicia o show de aniversário com o cantor Mano Walter, na Praça.

