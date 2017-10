Prefeito anuncia pratos que estarão na 7ª edição do Sabor Maior

Treze pratos culinários serão os participantes do concurso de gastronomia que será realizado no 7º Sabor Maior, Festival Gastronômico de Campo Maior. A informação é do prefeito Professor Ribinha, que distribuiu o passaporte durante a visita feita aos veículos de comunicação de Teresina.

Durante a entrevista o prefeito relacionou os chefes que estarão representando a culinária de Campo Maior no Festival Sabor Maior com os pratos concorrentes. Na categoria restaurante são eles: Hawai Grill (Delícia do Hawai); Mistura Fina (Cordeiro Exótico); Churrascaria o Cervejão (Atolado de Bode); Churrascaria O Neto (língua do Cerrado); Restaurante O Doca (Capote da Roça); Capote do Macedo (Capote com Baião) e Churrascaria Carnaúba (Sabor do Meu Nordeste).

Na categoria Lanchenete são eles: Samya Buffet (Sabores do Campo); The Best Açaí (Delícia Tropical); Toca do Lanche (Excaliburger); Espaço Nutri (Surpresa da Terra);Estação Creparia (Trio da Estação)e Bis Dogão (Arsenal à moda do chef).

O julgamento do prato vencedor vai acontecer na próxima quinta-feira, 12, no Hotel Pousada do Lago. Logo após o prefeito Ribinha abre oficialmente o Festival Gastronômico de Campo Maior.

O Sabor Maior, que acontece no período de 12 a 14 de outubro, conta com atrações como Paula Fernandes, Biquini Cavadão, Fernando Mendes, Eliane, Solange Almeida, Jonas Esticado e Avineh Vinny.

Ascom