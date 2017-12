Para Ribinha, pensar em investir é promover um debate a nível de território

O prefeito Professor Ribinha que presidente o Conselho de Desenvolvimento Sustentável do Território dos Carnaubais durante o Seminário Regional, que foi organizado pela SEPLAN e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural de Campo Maior na segunda-feira (18.12) falou que não se pode pensar nos investimentos, especialmente no que se trata dos apoios do Governo do Estado, sem promover um debate a nível de território.

“Reconhecemos, que cada município tem suas potencialidades e suas vocações no que diz respeito ao setor rural, mas é necessário que haja uma discussão de forma integrada, porque a ideia dos territórios é otimizar os recursos públicos”, falou, ressaltando que para isto as prefeituras precisam estar convencidas destas necessidades.

Uma das medidas já tomadas em Campo Maior é a da criação do Serviço de Inspeção Municipal - e a busca do diálogo com alguns aglomerados para trabalharem em conjunto. “Todo mês nós temos um encontro com o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais – STTR, inclusive já discutimos a participação da Agricultura Familiar na alimentação escolar.

Segundo o prefeito, como o período letivo 2018 terá início a partir de fevereiro é preciso trabalhar com uma certa pressa para estarem pelo menos iniciando 2018 com esta compra do PNAIC através da agricultura familiar. “Nós precisamos também atender as exigências”, ressaltou.

A ideia, como falou o prefeito, é se planejarem para no início do ano poderem utilizar os produtos e estender para os municípios do território”, explicou. Durante o encontro no auditório da Câmara Municipal foi feito uma capacitação sobre a ovino caprinocultura, o arranjo produtivo forte no território.

Ascom