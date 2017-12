Obra de revitalização da orla do Açude entra em nova fase

A Prefeitura de Campo Maior, através da Superintendência de Obras, iniciou mais uma etapa da obra de Revitalização da Orla do Açude de Campo Maior. Nessa nova etapa da obra será feita a regularização do aterro, complemento das ciclovias, construção da passarela elevada em concreto armado, proteção do talude com plantação de capim e a implantação das bordas da passarela.



O prefeito Professor Ribinha, que visitou o local nessa segunda-feira, (04.12), acompanhado do superintendente Dibes Ipiabina, detalhou que nessa nova fase da revitalização será feita a regularização do talude do açude (aterro das margens) para implantação da vegetação (tipo capim) para evitar as erosões.

Ribinha continua detalhando e informou que também serão instaladas as bordas do canteiro central, (meios-fios), para implantação da vegetação e ainda a conclusão do passeio com lajes ornamentais. “Todo esse serviço será feito com recursos próprios da Prefeitura de Campo Maior”, comunica o prefeito.



Em uma outra fase da revitalização a iluminação da orla será totalmente revitalizada, onde serão colocados novos postes e luminárias de LED. “Vamos cumprir o que está no projeto inicial, a medida que forem sendo disponibilizados os recursos do município”, prevê Ribinha.



Ascom