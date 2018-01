Nilzana Gomes faz balanço do primeiro ano à frente da SEMAS

Desde que assumiu a Secretaria de Assistência Social de Campo Maior, a Secretária Nilzana Gomes tem se destacado em suas ações. Nesta quarta-feira (03/01) a secretária divulgou o levantamento de ações e conquistas alcançadas durante seu primeiro ano como gestora da pasta. O objetivo é prestar conta das ações desenvolvidas em busca de melhor qualidade de vida para a população campomaiorense.

Para a Secretária Nilzana Gomes, 2017 foi um ano de desafios e de muitos avanços. “Desde que assumimos essa importante pasta temos nos empenhado para implementar políticas públicas que fomentem e redução das desigualdades sociais, que possam combater a fome e promover a inclusão produtiva de forma sustentável oportunizando uma melhor qualidade de vida para a população. Temos avançado, atingindo as metas que foram planejadas para 2017, porém temos consciência que podemos fazer muito mais”, disse a gestora.

O boletim traz as principais informações no âmbito da assistência social e implementação de políticas públicas desenvolvidas por meio do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), CRAS e CREAS, Centro de Convivência da Melhor Idade, programas nacionais como: Bolsa Família e Criança Feliz, Campanhas educativas e de enfrentamento a violência contra mulher, Capacitações, a criação da AMORARTE- Feira de Artesanato dos Carnaubais, e de uma marca própria para identificar produtos artesanais locais, parcerias com empresa privada, realizações de feiras da agricultura familiar local, dentre outras.

Ascom