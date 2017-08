Município receberá 18 mil metros quadrados de asfalto

A Secretaria de Estado dos Transportes (Setrans) vai realizar no dia 11 de agosto a concorrência 08/2017, com valor estimado em mais de R$ 222 milhões, destinada à contratação de empresas para realização de obras de pavimentação asfáltica que contemplarão todos os 224 municípios em etapas.

Ao todo são 665 mil quilômetros de pavimentação com concreto betuminoso usinado a quente, o CBUQ. O projeto diz que as obras são de grande importância social, contemplando as regiões de desenvolvimento do Piauí.

Para Campo Maior, o Governo do Estado está liberando 18 mil metros quadrados de asfalto para pavimentar vias publicas na zona Urbana do município. "A idéia é asfaltar pelo uma via naqueles bairros onde ainda não há asfalto como o Cidade Nova", revela o prefeito Professor Ribinha.

Essa informação o governador Wellington Dias já havia antecipado ao prefeito de Campo Maior, Professor Ribinha, durante a inauguração do CIAC (Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão), na quarta-feira passada, dia 12.

O prefeito havia solicitado ao governador a inclusão do município na primeira etapa do projeto de asfaltamento urbano que será executado ainda esse ano pelo Governo do Estado.

Ascom