Mulheres de Campo Maior terão atendimento do Ônibus Lilás

A Prefeitura Municipal de Campo Maior e a Secretaria Municipal de Assistência Social, através da Coordenadoria Municipal de Políticas para as Mulheres, vai levar serviços especializados da rede de atendimento para as Mulheres da comunidade Corredores, em Campo Maior com as ações do Ônibus Lilás.



Os serviços que serão prestados pela equipe do Ônibus Lilás incluem atendimento psicossocial, orientação sobre a Loas, bolsa família, passe livre, carteira do idoso, orientação jurídica, serviços básicos de saúde tais como teste de glicemia capilar, verificação de pressão arterial, testes rápidos para sífilis e HIV.

As atividades serão desenvolvidas também em parceria a Secretaria Municipal de Saúde e com a Rede Estadual de Atendimento à Mulher vítima de violência.

“Essa unidade móvel tem a função educativa através de promoção de palestras, oficinas e esclarecimentos sobre a Lei Maria da Penha e sua aplicação”, detalha a secretária Nilzana Gomes.

De acordo com a coordenadora de Polícias para as Mulheres de Campo Maior, Luzia Pereira, a ação será dia 12 de dezembro a partir das 08:00h na Escola Raimundo Pereira Silva, nos Corredores.

