Inaugurações e shows musicais marcaram a programação do aniversário

O município de Campo Maior comemorou entre os dias 02 e 08 de agosto seus 255 anos de emancipação política. Na ocasião, a Prefeitura Municipal realizou um calendário de intensas atividades, inaugurações, shows artísticos e culturais.

Durante a programação ade aniversário, o prefeito da cidade, Professor Ribinha (PT) inaugurou o Espaço Esportivo da AUCAM, em parceria com a FUNDESPI e realizou também a entrega da reforma do estádio Deusdethe Melo, que já está começou sediando a Copa de Futebol Amador.

Uma novidade para Campo Maior e toda a região foi a realização da Feira do Artesanato, na Praça Valdir Fortes, entre os dias 05 e 06 de agosto. A feira reuniu comerciantes e empreendedores de vários municípios da região dos carnaubais e deu a eles a oportunidade de expor e comercializar os seus produtos.

A programação também foi marcada por grandes shows musicais. Nesta segunda-feira (07) foi realizado o show da solidariedade, com os cantores Avine Vinny e Felipão Oficial, onde a entrada foi de apenas 1 quilo de alimento, que foi arrecadado para a realização de doações às famílias carentes do município.

Nesta terça-feira (08), o encerramento da programação se iniciou com solenidades de hasteamento das bandeiras e missa em ação de graças. A noite a Praça Valdir Fortes sediou mais um grande espetáculo, que iniciou com o sorteio da campanha do IPTU premiado, que ofereceu três grandes prêmios à quem esteve realizando o pagamento em dia da taxa: uma TV de LCD, uma geladeira e um carro 0km. Ao final, a população prestigiou as apresentações de Reisinho e Maclaine, Xenhenhém e do cantor Mano Walter. Cerca de 15 mil pessoas prestigiaram o evento.

Em entrevista ao ODIA, o prefeito da cidade avaliou a realização dos eventos de forma positiva. “Estou muito feliz por estarmos encerrando com chave de ouro esta programação que muito envolveu a nossa população. Foram vários dias de festa, onde pudemos realizar inaugurações de obras, realizamos a Feira do Artesanato que sem dúvidas já vai entrar de vez em nosso calendário. O IPTU Premiado foi um verdadeiro sucesso e todo o dinheiro arrecadado será revertido em obras para o município. Então é isto estou feliz em contribuir com o desenvolvimento da minha cidade e já temos muitas outras obras e projetos em andamento para darmos início muito em breve”, frisou.

A vice-prefeita, Dra. Liége também fez sua avaliação sobre as festividades no município. “É um bom momento para avaliarmos, estamos comemorando 255 anos e a gestão está mostrando para que veio. Pudemos inaugurar escolas, Unidades de Saúde, a AUCAM... É um momento positivo e a gente analisa que está no caminho certo. Estou satisfeita em dividir a gestão com o Professor Ribinha pois é um gestor muito comprometido. Desejo a todos tudo de bom e que nossa cidade possa evoluir muito mais, iremos trabalhar para isso!”, destacou.

Ascom