Estrada esperada há 70 anos acaba o isolamento e ajuda a escoar produção

Para uns moradores é a redenção econômica e para outros é o instrumento que tira do isolamento centenas de pessoas. Mas todos concordam que os 14 quilômetros da estrada da comunidade Esmeralda, na região dos Corredores, em Campo Maior é uma grande ação do Município, que mudou a realidade da população local.



O prefeito de Campo Maior, Professor Rbinha, fez nesse sábado, 12.08, a visita técnica à comunidade Esmeralda e Cajazeiras, onde as máquinas e homens da Prefeitura de Campo Maior concluem os 14 quilômetros da estrada que tira da região do isolamento, proporciona o escoamento da produção agrícola e a interliga os municípios de Campo Maior e Coivaras.



O prefeito, que estava acompanhado dos secretários Lustosa (Limpeza e Iluminação) e Carlos Torres (Relações Institucionais), ouviu os agradecimentos dos moradores que esperavam pela estrada há 70 anos.

Ribinha visitou a casa do agricultor Francisco da Costa, de 76 anos, mais conhecido como Chico Coco. O chefe da família Costa disse que a estrada vai facilitar o acesso dos netos à escola. “Meus netos precisam ter a oportunidade estudar que eu não tive, por isso estou feliz com a estrada”, diz emocionado Chico Coco.



O produtor de melancias, José Matias, conhecido como Zezé, disse que já estava pensando em desistir de plantar melancias porque não tinha estrada para escoar, mas com a construção da vicinal mudou de ideia e já está planejando até em aumentar a produção. “A estrada é a porta do progresso, por isso vou continuar produzindo”, disse o produtor.



O jovem casal Paulo e Layane, que moram na comunidade há seis anos, já planejava mudar para outra região, porque não suportavam mais viver isolado. Layane disse que a construção da estrada fez ela alterar os planos e resolveu seguir morando no lugar em que o marido nasceu. “Aqui mora os pais do meu marido e com a construção da estrada vejo outras oportunidades surgindo”, declara.



