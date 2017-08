Equipes da Prefeitura estão nas ruas trabalhando para manter a cidade limpa

Equipes de Limpeza da Prefeitura de Campo Maior se encontram no Bairro São João fazendo a retirada de matos e sujeira próximos aos meios que alguns transeuntes jogam quando passam pelas vias. A limpeza constante é importante para evitar a proliferação de mosquitos e doenças que podem comprometer a vida das pessoas.

O prefeito Ribinha, em sua gestão, juntamente com o secretário de Limpeza Lustosa têm mantido regularmente a cidade limpa. Eles pedem também os esforços da população em acondicionar lixo doméstico em locais adequados para o transporte recolhe-los nos dias que passam pelas ruas. Eles entendem, que com o apoio da população, fazendo também a sua parte, as pessoas ficarão menos suscetível as doenças por conta de sujeira.

Ascom