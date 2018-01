Em 2017, prefeitura investiu quase R$ 2 mi em estradas, calçamento e asfalto

O prefeito Professor Ribinha fechou o ano de 2017 em Campo Maior contabilizando investimentos de quase R$ 2 milhões em melhorias de mobilidade urbana, asfalto na Orla do Açude e em algumas ruas da cidade, construção de calçamento e de mais de 100 km de estradas na zona rural, facilitando o acesso a várias comunidades. Este ano de 2018, o prefeito está fazendo planejamento para que mais investimentos aconteçam em asfaltamento, calçamento e construção de estradas rurais.

Pela construção dos calçamentos o sentimento de quem foi beneficiado foi de gratidão. Esse sentimento ecoou entre os moradores das quadras F.G. e H do Conjunto José Francisco Bona, cujas ruas foram pavimentadas. O sentimento foi expressado durante a visita do prefeito. A população do residencial esperou 24 anos pela pavimentação.

O calçamento foi construído pela Superintendência de Obras com recursos próprios da Prefeitura de Campo Maior, que investiu no local mais de R$ 250 mil. Quatro ruas, com 130 metros de extensão cada, foram calçadas. Os moradores aproveitaram a visita do prefeito para agradecê-lo pela tão esperada pavimentação, que chegou em 2017, no seu primeiro ano de gestão. “Eu pensei que ia morrer sem ver esse calçamento aqui na minha rua”, disse o aposentado Cícero Bernardo, de 96 anos.

Estradas rurais

Foram beneficiadas várias comunidades, algumas na região de Corredores, da Lagoa Seca como Marimbondo e outras e na localidade Vera Lúcia passando pela Campeira e Angelim. Foi construído acesso também na localidade Esmeralda e outras.

Orla do Açude - Na orla do açude todos os trechos das imediações receberam asfaltamento, construído numa parceria com o Governo do Estado, no Projeto de Melhoria de Mobilidade Urbana e revitalização.

Ascom