Convênio permite que alunos tenham orientações sobre resistência às drogas

Cerca de 280 crianças matriculadas no 5º ano do ensino fundamental, na rede municipal de Educação serão beneficiadas com a renovação do convenio entre a Prefeitura de Campo Maior e a Polícia Militar que implanta o Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD).



O termo de renovação foi assinado pelo prefeito de Campo Maior, Professor Ribinha, e a secretária de Educação, Conceição nessa quarta-feira, 04.10. O convênio foi assinado na presença da coordenadora estadual do programa, major Elizete Lima, que ficou animada com a renovação do programa em Campo Maior. “Aqui em Campo Maior ampliamos o número se crianças beneficiadas”, destaca a major.



Em 2017 o PROERD de Campo Maior foi ampliado passando de 80 crianças para 280. O prefeito Ribinha disse que a inciativa busca iniciativas alternativas dentro de propostas pedagógicas para auxiliar o processo de ensino para integrar família à escola, aproximando a relação de alunos, pais e professoras.

A secretária Conceição Lima destaca que o Proerd é uma ação que já existe em Campo Maior desde 2013 e vem alcançando resultados consideráveis e a renovação do convenio garante que os alunos continuem tendo instruções sobre o enfrentamento às drogas e outros tipos de violência.

