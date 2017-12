Campo Maior será contemplada com ambulância e kits odontológicos

Durante visita ao Piauí na última sexta-feira 08/12, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou a disponibilização de recursos para garantir a aquisição de ambulâncias a todos os 224 municípios do estado. O anúncio foi feito durante um evento realizado no auditório da Associação Piauiense de Prefeitos Municipais - APPM, em Teresina. Além dos veículos, o ministro também garantiu que serão disponibilizados kits odontológicos para as Unidades Básicas de Saúde - UBS.

De acordo com o ministro Ricardo Barros, cada município piauiense receberá os recursos e irá licitar a ambulância com as características mais apropriadas para a realidade de cada região. O município de Campo Maior deve abrir processo licitatório para a aquisição do veiculo totalmente equipado e ainda receberá kits odontológicos para as UBS. O Piauí será o primeiro estado a receber os veículos para locomoção de pacientes, ao todo a União deve licitar 6 mil ambulâncias.

