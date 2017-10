Campo Maior sediou etapa da seletiva para Volta da Cajuína 2017

Neste sábado (14), Campo Maior sediou a última etapa da seletiva da Volta da Cajuína 2017. A corrida teve cerca de 100 competidores, entre homens e mulheres. A corrida saiu do Espaço Aucam Zico Martins, percorreu as Avenidas Demerval Lobão, Surubim, Santo Antônio e chegou novamente na Aucam. O percurso foi de 6 km e o primeiro atleta que cruzou a linha de chegada conseguiu a marca de 18 minutos.

Na prova masculina os classificados foram Genival Machado e Stanislau da Costa. Já no feminino, Rosa Maria da Silva Correia e Isabela Francisca Monteiro de Araújo. Os quatro estão automaticamente classificados para a Volta da Cajuína em Teresina (PI), no próximo domingo (22), e se vencerem a prova ganharão vaga para disputar a Corrida de São Silvestre, em São Paulo, no final do ano.

O presidente d a Fundação de Esportes do Piauí, Paulo Martins, marcou presença no evento e foi o responsável por entregar a premiação aos vencedores. "Parabéns a todos os atletas que participaram desta seletiva. Muita sorte agora para aqueles que irão participar, no próximo domingo, da Volta da Cajuína, em Teresina".O Deputado Estadual Aluísio Martins, o Secretário de Trânsito, Major Paz e o Diretor de Esportes de Campo Maior, Junior Martins também participaram da entrega da premiação.

Os competidores que não conseguiram classificação direta poderão se inscrever a partir da meia noite de terça-feira (17) no site www.xcrono.com.br.

Ascom