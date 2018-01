Campo Maior é eleita a terceira cidade mais bela do Piauí

O Clik Piauí fez uma pesquisa com seus seguidores no Instagram para eleger os 10 municípios mais bonitos do Estado. Os internautas responderam a enquete comentando o nome das cidades que eles consideram mais belas usando como critérios de avaliação a organização, os prédios, os monumentos, as praças e os pontos turísticos em geral.

O primeiro lugar ficou com a cidade litorânea de Parnaíba, segundo maior município piauiense em população, que chama atenção pelas belezas naturais e preservação do patrimônio histórico com prédios datados da era colonial. A Praia da Pedra do Sal, localizada a poucos quilômetros do centro da cidade, é a única praia de Parnaíba e recebe todos os dias centenas de turistas. O principal atrativo no local é o pôr-do-sol apreciado de cima das pedras que formam a Baía de Amarração.

Em segundo lugar, nossos seguidores elegeram Teresina. A capital é cortada por dois importantes rios (Poty e Parnaíba) e foi planejada para receber a sede do Governo Estadual . Apesar de ser a única das capitais nordestinas que não está localizada no interior, Teresina chama atenção pela prestação de serviços reconhecidos nacionalmente possuindo escolas referência na educação, além de hospitais e clínicas que atendem municípios de diversos estados das regiões Norte e Nordeste.

Campo Maior foi eleita a terceira cidade mais bela do Piauí. O município de aproximadamente 50 mil habitantes está localizado a 86 km da capital e possui uma das maiores manifestações religiosas do Nordeste com os festejos em honra a Santo Antônio. Além do mais, foi em Campo Maior que explodiu a Batalha do Jenipapo, uma das principais batalhas pela independência do Brasil, em 1823. Campo Maior também é conhecida pela rica gastronomia sendo palco de um dos principais festivais culinários do Nordeste, o Sabor Maior.

Luís Correia ficou com a quarta colocação. Localizada a poucos minutos de Parnaíba, é em Luís Correia o principal destino para quem quer curtir uma boa praia. Atalaia é a mais frequentada em razão da infraestrutura de que dispõe o local para recepcionar os turistas e visitantes com bares e restaurantes na orla.

O município de Pedro II também não fica para trás. Na quinta colocação, Pedro II, é uma das cidades mais belas do Piauí com sua arquitetura colonial preservada, além de possuir um clima agradável em razão de sua localização. O Mirante do Gritador é a parte mais alta da cidade, estando a 800 m do nível do mar. Em junho, Pedro II é palco de um dos festivais de inverno mais requisitados do Nordeste. A extração de opala também é um dos potenciais do município.

A primeira capital do Piauí, Oeiras, também foi eleita. O seu riquíssimo patrimônio histórico e cultural não deixou de se ser lembrado pelos nossos seguidores, o que garantiu a Oeiras o posto de sexta cidade mais bonita do Piauí. O município fez em dezembro 300 anos, sendo o mais antigo.

A cidade de Floriano, mais conhecida como Princesa do Sul, ficou com a sétima posição no ranking das 10 cidades mais bonitas do Piauí. Localizada às margens do Rio Parnaíba, a cidade de Floriano possui como principal ponto turístico um cais, na beira do rio, com bares e um restaurante flutuante. Em Floriano encontra-se também um dos maiores teatros a céu aberto do Brasil.

São Raimundo Nonato também garantiu espaço na lista dos 10 municípios mais bonitos do Piauí. É claro que a sede do Parque Nacional da Serra da Capivara e do Berço do Homem Americano não poderia ficar de fora e foi eleita a oitava mais bela do estado. A Zona Urbana de São Raimundo Nonato possui um centro comercial com ruas largas, estabelecimentos que prestam diversos tipos de serviços (bancos, farmácias, lojas etc) e possui uma noite agitada com muitas opções de bares e restaurantes. Sem dúvidas, uma cidade pólo no semiárido piauiense.

A cidade de Canto do Buriti foi eleita a nona cidade mais bonita do Piauí. Lá, o que mais chama a atenção é a beleza da Igreja Matriz de Santana, padroeira do município. A praça principal é o principal cartão posta da cidade.

Amarante ficou com a décima colocação. A cidade natal do poeta Da Costa e Silva é realmente uma belezinha. A vista dos planaltos em forma de mesa ao fundo do município vizinho de São Francisco do Maranhão é de tirar o fôlego. Localizada às margens do Parnaíba, Amarante possui uma arquitetura com forte influência de elementos portugueses.

Portal Campo Maior