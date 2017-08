80 alunos certificados para o mercado de trabalho em Campo Maior

Uma noite glamorosa! Assim é possível definirmos o momento de Certificação do Programa Setre nos Municípios que foi realizado no último fim de semana na cidade de Campo Maior. A cerimônia de certificação e o desfile foram realizados no Complexo Cultural Valdir Fortes, com a diplomação de 80 alunos.

Os alunos participaram dos cursos: Embelezamento e Corte e Costura. Com aulas teorias e práticas, ministradas em carretas itinerantes, levando a oportunidade de qualificação para o município. Fazendo com que os participantes tenham mais oportunidades no mercado de trabalho.

O prefeito professor Ribinha falou da importância do Programa Setre nos Municípios para a população campomaiorense. “É importante sempre colocarmos a disposição da população cursos de qualificação como esses que foram oferecidos aqui. Isso leva para as pessoas conhecimento para estarem mais qualificados para mercado de trabalho, abrindo portas para a diminuição do índice de desemprego”, destacou Ribinha.

O Secretário de Estado do Trabalho e Empreendedorismo, Gessivaldo Isaías reforçou a eficiência do Programa percorrer o Estado. “O programa Setre nos Municípios tem como objetivo qualificar trabalhadores para investirem em uma melhor carreira profissional, por meio de cursos profissionalizantes, fazendo essa ponte que liga o conhecimento qualificado e o mercado de trabalho, fazendo com que cresça o número de pessoas qualificadas para o setor empregatício no Estado”, afirmou o Secretário.

O prefeito professor Ribinha falou da importância do Programa Setre nos Municípios para a população campomaiorense. “É importante sempre colocarmos a disposição da população cursos de qualificação como esses que foram oferecidos aqui. Isso leva para as pessoas conhecimento para estarem mais qualificados para mercado de trabalho, abrindo portas para a diminuição do índice de desemprego”, destacou Ribinha.

Estiveram também presentes no evento, o Deputado Estadual Aluísio Martins, o Prefeito professor Ribinha e a Vice, Liége Cavalcante, a Secretária de Assistência Social, Nilzana Gomez, Empresárias do setor de Jeans, Vereadores e Secretários Municipais.

Ascom