Governo do Estado reabrirá Hospital de Buriti dos Lopes

O secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, visitou, nesse sábado (29), as obras do Hospital Estadual Dr. Mariano Lucas de Sousa, em Buriti dos Lopes, que será reaberto este ano. A equipe técnica de engenharia e da Organização Hospitalar da Saúde também estavam presentes para certificar a qualidade e adequação da estrutura.

O Hospital de Buriti dos Lopes está fechado desde 2012, devido à reorganização da rede hospitalar e corte de recursos feito pela gestão estadual daquele ano.

Uma das determinações do governador Wellington Dias é que a unidade hospitalar volte a funcionar, servindo ao povo de Buriti dos Lopes e atendendo a população da Planície Litorânea. “Para isso, temos impulsionado os serviços de construção civil que estão sendo realizados aqui. A estrutura deverá atuar em consonância com o Hospital Estadual Dirceu Arcoverde, em Parnaíba. Juntos, esses hospitais irão fortalecer e ampliar a oferta de serviços para a região norte do estado”, disse Florentino Neto.

Todos os equipamentos necessários para o funcionamento do Hospital de Buriti dos Lopes já foram solicitados e a instalação deverá ocorrer até final de agosto. A Saúde também fornecerá treinamento para os profissionais que atuarão na unidade e agora estuda qual será o perfil do hospital e que serviços serão ofertados.

O secretário da Saúde e equipe técnica já estiveram anteriormente visitando a estrutura e identificando as necessidades. Agora, nesse segundo momento, verificaram o andamento das obras de manutenção e reestruturação. Até o final do ano, o Hospital Estadual Dr. Mariano Lucas de Sousa deverá estar em pleno funcionamento.

Ccom