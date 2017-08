Notícias Boqueirão

A madrugada desta terça feira (18/11), foi de pânico em Boqueirão do Piauí. Assaltantes, fortemente armados explodiram as agências dos Correios e do Banco do Bradesco. Ação do bando teria acontecido aproximadamente 2 horas da manhã.

Depois do terror bancado na zona urbana do município eles fugiram pela PI 331, que dá acesso à BR 343. A polícia foi acionada e, de acordo com informações populares, homens da Força Tática conseguiram localizar os assaltantes na ponte do povoado Rua Dez, onde houve um grande tiroteio.

Moradores da comunidade acordaram desesperados com o barulho dos tiros e verificaram que se tratava de uma ação da polícia contra os bandidos. Os assaltantes fugiram abandonando o carro na ponte. Uma perícia deverá ser feita no veículo para tentar encontrar elementos para a investigação.

Os assaltantes fugiram a pé pelas matas às margens do riacho dos canudos, moradores das comunidades da região estão temorosos que eles possam fazer novos assaltos nas proximidades, principalmente de motos ou carros para continuar a fuga.

Imagem de outro assalto que aconteceu recentemente na Agência do Bradesco de Boqueirão do Piauí