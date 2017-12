SaliBom começa em Bom Jesus nesta quarta (6)

A 2ª edição do Salão do Livro de Bom Jesus (SaliBom) tem início nesta quarta-feira (6), no campus Cinobelina Elvas, da Universidade Federal do Piauí (UFPI). A solenidade de abertura será às 9h, seguida por um show do humorista Vinícius Karcan. Além de palestras com escritores de todo o país e bate-papo literário, o evento também conta com shows musicais e venda de livros.

Os professores Marcos Vilhena, Alfredo Werney e Danny Barradas serão os palestrantes do primeiro dia do evento, focando principalmente no papel que a literatura desempenha em diversos campos. A partir das 21h, as bandas Radiofônicos (Teresina) e Acordes (Bom Jesus) se apresentam no campus da UFPI.

Na quinta-feira (7), o cineasta e jornalista Cícero Filho faz palestra sobre os 10 anos do filme “Ai que vida”, dirigido por ele e sucesso de público ainda hoje. Às 14h, o consagrado poeta Salgado Maranhão, vencedor do prêmio Jabuti por “Mural de Ventos”, em 1999, apresenta uma discussão sobre Torquato Neto e a Tropicália. O bate-papo literário, a partir das 19h fica por conta do trio BR-O-BRÓ, Laís Rosa, Afonso Celso e Alexandre Nolleto, que juntos somam mais de 500 mil seguidores no Instagram.

No último dia do Salibom as palestras serão com José Inácio de Melo (AL/BA), professor Cineas Santos, professor e escritor Júnior Vianna e com Gustavo Lacombe (RJ). A banda In The Clouds e a dupla Thiago e Samuel fecham a programação cultural.

Os salões regionais do livro são realizados pela Fundação Quixote, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult). O evento visa dar oportunidade a novos autores e incentivar a leitura como agente de transformação social.

