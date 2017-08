Prefeitura viabiliza instalação de unidade de cadastramento do Incra

O município de Barras agora conta com uma Unidade Municipal de Cadastramento (UMC) do Incra. A novidade foi viabilizada na última semana através da Prefeitura Municipal de Barras em parceria com o órgão e deve facilitar o acesso dos proprietários rurais à serviços prestados pelo Incra no município.

Agora, o cidadão que desejar realizar cadastro ou atualização de imóvel rural não precisará se deslocar até a capital, Teresina. A UMC também permitirá a emissão de certificado de cadastro do IR, essencial para a concessão de crédito exigido por bancos e agentes financeiros. A sala da UMC fica localizada na Rua General Taumaturgo de Azevedo, 491, centro de Barras, junto ao setor tributário.

Vale lembrar que a emissão do Certificado de Cadastro do IR é indispensável para desmembrar, relembrar, arrendar, hipotecar, vender ou realizar partilha amigável ou judicial sucessão de causa mortis.

Ascom