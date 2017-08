Prefeitura de Barras avança na revitalização de estradas vicinais

Desde o início do ano de 2017 a Prefeitura Municipal de Barras atua na recuperação de estradas vicinais, importantes vias que dão acesso de comunidades rurais à zona urbana.

No último dia 11 de julho, o prefeito Carlos Monte esteve em reunião em Teresina com a secretária de infraestrutura do estado, Janaínna Marques, onde conseguiu o apoio do órgão para a recuperação da estrada vicinal que liga os povoados Caiçara e Baixão da Liberdade.



O trecho de cerca de 20KM é mais um que a prefeitura irá reformar, cumprindo assim um cronograma de restauração de estradas que prevê melhorar a mobilidade entre as zonas urbana e rural. Com o período chuvoso que passou, a situação em que se encontra maior parte das estradas vicinais do município não é boa, mas o plano da prefeitura é que as mesmas sejam recuperadas uma por vez, seja por iniciativa da prefeitura ou com apoio do Governo do Estado.



“A prefeitura já está começando a recuperar umas estradas com recursos próprios e estamos tentando, por intermédio do Governo do Estado, colaboração ou ajuda com combustível, para que a gente possa dar andamento nas outras. Essa ação é necessária pois recebemos o município com as estradas de Barras quase todas liquidadas”, explica o prefeito.



No caso da estrada adquirida junto a SEINFRA, a previsão de início das obras é no mês de agosto. A via, que já existe, será reparada com máquinas a fim de melhorar a trafegabilidade e evitar ‘dor de cabeça’ aos condutores. A prefeitura já trabalha na recuperação do trecho de 20KM que liga os povoados Angical ao Ingá e concluiu o trecho de 3Km e meio que liga a zona urbana à área onde deverá ser o novo aterro sanitário do município.



“Vamos terminando uma e dentro da medida do que for sendo viabilizado a gente vai melhorando a qualidade de outras estradas”, finaliza o gestor.

No último dia 19 de julho, o prefeito visitou as obras de revitalização da estrada Angical-Ingá.

