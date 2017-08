Em audiência com Fábio Abreu, Carlos Monte solicita reforço na segurança

Após os recentes casos de violência que vem assustando a população de Barras, o prefeito Carlos Monte esteve novamente em reunião com o secretário de estado da segurança, Fábio Abreu, solicitando melhorias na área.



A reunião aconteceu nesta segunda-feira (25) e foi solicitado ao secretário um reforço no contingente da Polícia Militar, que hoje apresenta um déficit de soldados disponíveis para Barras e região, além de reavaliação no trabalho da Polícia Civil.



“Em barras a situação está gravíssima. Se assalta de todo jeito e a gente vê que o efetivo que a gente tem lá não tá dando conta da situação. Fomos pedir que os policiais tenham mais suporte, mais condições de trabalho e mais empenho por parte de quem tá tomando de conta da segurança lá”, explica o prefeito.

Segundo o gestor, o secretário de segurança irá fazer uma reavaliação dos trabalhos desenvolvidos na segurança do município, e poderá tomar ações enérgicas, como envio de novos policiais, equipamentos e até substituições na equipe. “Queremos uma melhora geral, porque o caso lá está muito sério”, finaliza o prefeito.



Nos últimos meses é notável o crescimento do número de assaltos e arrombamentos na zona urbana de Barras. Os bandidos agem, em sua maioria, na calada da noite em ações como assaltos e furtos a comércios e residências.

Ascom