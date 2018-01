Começam os preparativos para o Carnaval de Barras 2018

A Prefeitura Municipal de Barras, através da Secretaria de Cultura e Turismo, iniciou a preparação do tradicional Carnaval de Barras 2018. No decorrer do mês de janeiro, as atrações das festas serão divulgadas.

De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura, mesmo diante das dificuldades financeiras que a cidade vem enfrentando, o carnaval será realizado. “Mesmo em meio às dificuldades, a Prefeitura com muito planejamento vai conseguir realizar o Carnaval de Barras de forma bonita, organizada e responsável, ou seja, de uma forma sustentável dentro da capacidade financeira que o município dispõe atualmente, pois o prefeito entende que é um evento tradicional da cidade, importante para a juventude e que gera renda extra para a população”.

A primeira atividade da programação é a festa para escolha do Rei e Rainha do Carnaval, e a Rainha da Diversidade, que será realizada no dia 27 de janeiro na Arena Práticus, e contará com o show da banda Pressão e Forró dos Tops.

Os interessados em concorrer devem se dirigir até a Secretaria da Cultura e Turismo. As inscrições iniciam no dia 08 e encerram-se dia 22 de janeiro. A premiação para os vencedores é R$ 500,00 para cada.

Ascom