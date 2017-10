Prefeito assina ordem de serviço de estrada que liga o Piauí à Bahia

Será realizada neste sábado (7), a partir das 10 horas, a assinatura da ordem de serviço para construção da estrada que liga o município de Avelino Lopes à BR-0-20. A solenidade será realizada na sede da Prefeitura de Avelino Lopes.

A obra será realizada pelo Governo do Piauí, em parceria com a Prefeitura. A nova via será o corredor econômico do extremo Sul do Piauí e Oeste da Bahia, facilitando o escoamento da produção agrícola e viabilizando o tráfego de veículos na região.

O prefeito de Avelino Lopes, Dióstenes José Alves, convida todos os prefeitos, vereadores e lideranças da região para participar do ato.

“Será um marco no desenvolvimento da nossa região. Quero agradecer a todos que estiveram presentes ao 2º Encontro das Cidades, à 3ª Feira de Caprinos e Ovinos e Festejos e convidar todos para a assinatura dessa ordem de serviço”, conclui.

Ascom