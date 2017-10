Avelino Lopes realiza III Conferência Municipal de Educação

Foi realizada nessa segunda-feira (16) a III Conferência Municipal de Educação no município de Avelino Lopes. O evento contou com a presença do prefeito Dióstenes Alves, além de secretários e vereadores municipais.

A Conferência objetiva discutir o papel do Conselho Municipal na garantia do direito à Educação e valorizar o processo de aprendizagem como instrumento de humanização e desenvolvimento social.

“Um momento importante para a Educação de Avelino, onde discutimos questões importantes para nosso planejamento e analisamos desafios e conquistas da nossa Rede Municipal de Ensino”, avalia Marcelo Gama, secretário municipal de Educação.

