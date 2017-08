Notícias Antonio Almeida

Wesley Safadão foi batizado aos 28 anos durante um retiro espiritual na Estância Paraíso - Igreja Batista da Lagoinha - localizada em Sabará, no interior de Minas Gerais. O cantor, que compartilhou fotos do batismo em seu Instagram, passou três dias no local com a mulher, Thyane Dantas. O casal celebra um ano de casamento.



"No aniversário do meu casamento, recebemos o maior presente que poderíamos receber: três dias aprendendo muito sobre Deus e nos firmando cada dia mais como família! Hoje fechamos esses dias com um momento indescritível. Desci às águas declarando minha fé e meu amor por Deus! Fui batizado junto do meu amor @thyane_dantas e sabemos que Deus vai completar a obra tão linda que Ele começou em nós", contou.



Em comemoração ao aniversário de casamento, o casal fez o retiro e se batizaram juntos. Foto: Arquivo Pessoal/ Instagram

"Não somos perfeitos, mas decidimos abrir espaço pra Deus aperfeiçoar cada vez mais as nossas vidas. Nunca vamos esquecer esse dia de hoje! Deus preparou tudo. Ninguém faz nada melhor do que Ele! Obrigado Amigo irmão @andrevitor7 por nos apresentar esse caminho e por estar sempre junto da gente desde o começo! Pastora @ezeneterodrigues, Pastora Débora, Pastor David e família! Obrigado por cada palavra e oração! Deus é maravilhoso! Ele une os que são dEle! Nossa turma no #Moriá2017 vai marcar pra sempre nossa história! #Deusnaoabremaodevoce."

Thyane, que também foi batizada, compartilhou sua emoção no Instagram. "Ainda estou buscando definições em palavras que descrevam tudo o que foi vivido e experimentado nesses três dias na Presença do Senhor! Quero compartilhar com vocês esse momento lindo que vivemos hoje, o batismo nas águas. Meu sonhado batismo nesse lugar tomado pela glória de Deus! Mais um passo em Cristo e a cada passo descanso e aprendo que Ele tem o controle de Tudo. Desde que decidi confiar, mergulhar e conhecer tudo tem se feito novo. Na foto está o meu grande irmão @andrevitor7 e essa mulher que é um verdadeiro milagre vivo @ezeneterodrigues @missaomoria @estanciaparaiso #ceunaterra #batismonasaguas #Jesus #Deusnaoabremaodevoce."



Após batismo, realizam uma oração pelo momento. Foto: Arquivo Pessoal/Instagram