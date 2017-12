Prefeitura e Funasa firmam convênio para obras sanitárias na zona rural

O prefeito de Amarante, Diego Teixeira, assinou, nesta quinta-feira (28), um convênio com a Fundação Nacional da Saúde (Funasa) no valor de R$ 250 mil. O recurso será destinado na implantação de melhorias sanitárias domiciliares na zona rural do município.

O recurso para as obras é fruto de emendas parlamentares do senador Ciro Nogueira e da deputada federal Iracema Portela, ambos do Progressistas.

“Mais um importante recurso que chega para a zona rural de Amarante. Queremos, mais uma vez, agradecer ao senador Ciro Nogueira e à deputada Iracema Portela pelo carinho e atenção que sempre demonstram com nosso município. Agora, vamos acompanhar a liberação da verba para dar início às obras”, afirma o prefeito Diego Teixeira.

Ascom