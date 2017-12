Prefeitura de Amarante realizará Show da Virada

Para comemorar a chegada de 2018, a Prefeitura de Amarante irá realizar o Show da Virada, na Avenida Desembargador Amaral, a partir das 22 horas do dia 31 de dezembro. As bandas Forró Empinado e Forró Balancear irão animar a festa, que contará com a queima de fogos de artifício.

O evento, conta com o apoio do deputado estadual Júlio Arcoverde (PP), que destinou emenda parlamentar para a realização da festa.

O prefeito de Amarante, Diego Teixeira, destaca que a população amarantina terá uma virada de ano com total segurança e conforto.

"Pensamos sempre no melhor para nossa população, tenho certeza que todos irão se divertir e será uma linda festa. Quero também deixar meus agradecimentos ao deputado estadual Júlio Arcoverde, que destinou emendar parlamentar para que essa linda festa se concretizasse. Tudo está sendo preparado com muito carinho, como tudo o que fazemos, para que todos tenham uma virada de ano com total segurança e conforto”, afirma o gestor.

