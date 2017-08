Inauguração de obras marca aniversário de 146 anos de Amarante

A Prefeitura de Amarante está com uma programação especial para comemorar o aniversário de emancipação política do município. De 31 de julho até 4 de agosto, a cidade receberá a inauguração de diversas obras e também o I Festival Cultural de Amarante, que contará com apresentações culturais e grandes atrações nacionais e regionais.

A quinta-feira, dia 3 de agosto, será reservada para a inauguração de importantes obras da Prefeitura: reformas do Terminal Rodoviário; do Ginásio Poliesportivo Mirandão; do Complexo Turístico Mirante; da Secretaria Municipal de Cultura; Academia de Saúde; e a ampliação de seis praças municipais.

“São locais que estavam abandonados e servindo para o crescimento da violência. A nossa terra Amarante é muito rica, temos um potencial turístico muito grande, então desde o início da nossa gestão nos preocupamos em melhorar ainda mais a nossa cidade e a vida das pessoas. Esse é um momento importante para explorar positivamente os nossos potenciais e mostrar todas as belezas e conquistas aos visitantes e moradores”, afirma o prefeito de Amarante, Diego Teixeira.

FESTIVAL CULTURAL E SHOW DE TALENTOS

O I Festival Cultural de Amarante vai acontecer acontecerá na segunda-feira (31), na Avenida Desembargador Amaral, a partir das 21 horas, com atrações da música evangélica, católica e bandas de forró de renome nacional.

Na quarta-feira (2), haverá as apresentações culturais nas escolas do município. E no dia 4 de agosto, data em que Amarante completará 146 anos, haverá o concurso de Show de Talentos da Minha Terra, com premiação de R$ 2.000,00 para o primeiro colocado.