Equipe joga pela 5ª rodada do II Copão Ampar de Futebol Amador

Em mais uma partida do II Copão Ampar de Futebol Amador, pela 5ª rodada do campeonato, o Agricolândia venceu o Amarante por 1 a 0, na tarde desse sábado (14), no estádio Abimael Resende.

Sendo assim, para poder se classificar em segundo lugar no grupo, o time de Amarante deve empatar com a equipe de Santo Antônio dos Milagres no próximo jogo, que acontece no dia 21 de outubro.

Segundo a secretária municipal de Esportes de Amarante, Lidiane Macêdo, o campeonato oportuniza o incentivo ao esporte na região, bem como estimula ainda mais o crescimento do time de Amarante.

O prefeito de Amarante, Diego Teixeira, esteve presente na partida e fala do efeito do campeonato na comunidade. "Nós sabemos que o esporte tem esse poder de unir e mobilizar as pessoas. Ganhando ou perdendo, a torcida está sempre disposta para incentivar a equipe", destaca Diego Teixeira.