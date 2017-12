Convênio garante R$ 260 mil para calçamento na zona rural

O prefeito de Amarante, Diego Teixeira, assinou, nessa terça-feira (12), um convênio, no valor de R$ 260 mil, com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) para calçamento na zona rural do município.

O recurso é fruto de emenda parlamentar do senador Ciro Nogueira (Progressistas), que será aplicado na pavimentação de comunidades rurais de Amarante.

“Queremos agradecer ao nosso senador Ciro Nogueira pela destinação dos recursos. Agora, vamos acompanhar o andamento do processo para que as obras sejam iniciadas o quanto antes”, comenta o prefeito Diego Teixeira.

Ascom