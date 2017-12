Audiência pública aborda prestação de contas da Prefeitura de Amarante

Com o objetivo de apresentar a avaliação das metas fiscais do 2º quadrimestre de 2017, a proposta orçamentária e o novo Plano Plurianual (2018-2021), a Prefeitura de Amarante realizou, nessa segunda-feira (27), uma audiência pública de prestação de contas, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

O evento, realizado na Câmara Municipal, contou com a presença de secretários e servidores municipais, bem como de lideranças comunitárias.

O secretário de gabinete, Josineide Amorim, comenta que a “audiência, além de obrigatória, é de extrema importância para se analisar onde o município avançou e onde pode melhorar. Cada secretaria e órgão tem um espaço para exibir seus dados e isso ajuda significativamente na elaboração do planejamento da gestão do prefeito Diego Teixeira”.

Segundo o contador João Viana, responsável pela apresentação dos dados, o município terá um instrumento próprio de planejamento estratégico para implantação de políticas públicas a partir de 2018. “O ano de 2017 foi de ajustes e readequação de vários pontos estratégicos do nosso planejamento, que, a partir de 2018, terá mais independência e suporte de recursos para investimentos e demais ações”, conclui.

Ascom