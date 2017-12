Senac e Assistência Social realizam cursos gratuitos para 100 alunos

A Prefeitura de Altos, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Piauí (Senac) concluiu neste mês de dezembro mais três cursos de Formação Inicial Continuada (FIC). As atividades são disponibilizadas por meio do Programa “Acessuas Trabalho”, do Ministério do Desenvolvimento Social.

De acordo Fátima Barreto, Secretária de Assistência Social de Altos, cinco turmas foram formadas durante o ano, atendendo cerca de 100 alunos.

“Foram ofertados cursos de bombons e trufas, automaquiagem, delícias natalinas, cortes masculinos e designe de barba. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações de articulação e mobilização de pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou risco social para acesso a oportunidades e, consequentemente, aceitas ao mercado de trabalho”, ressalta a secretária.

Josicleide Delfino, coordenadora de um dos cursos, informou que parte dos beneficiários contemplados é assistida pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da secretaria de assistência social do município.

“Algumas áreas foram destinadas para jovens que moram em território de risco, em decorrência do uso ou tráfico de drogas. Inclusive, uma das turmas do curso de barbeiro foi ofertada para pessoas da Fazenda da Esperança, que é uma comunidade terapêutica de recuperação de dependentes químicos”, explica a coordenadora.

A culminância dos trabalhos - com festa de confraternização e entrega de certificados - ocorrerá em no início de Janeiro/2018 na Secretaria de Assistência Social, localizada no centro de Altos.