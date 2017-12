SEMED de Altos realiza Formatura do ABC para 243 crianças

A Prefeitura de Altos, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) realizou na noite desta quarta-feira (20) a solenidade de Formatura do ABC 2017 dos alunos do Nível II de 14 centros de ensino que integram a Etapa de Educação Infantil no município. Agora as crianças vão cursar o 1º Ano do Ciclo de Alfabetização.

O evento foi realizado no Ginásio Poliesportivo Governador Guilherme. Na oportunidade, receberam os canudos de formatura 243 crianças. Os anéis e certificados foram entregues nas próprias escolas, dias antes da formatura. “Optamos por realizar essa etapa em data anterior ao evento, como forma de dar dinâmica a solenidade e evitar desconforto aos alunos em razão do tempo”, explicou Nairene Lima, diretora geral da Secretaria de Educação.

Warton Lacerda, secretário de administração do município, participou do evento. Ele se emocionou com as crianças e relembrou um pouco de sua infância.

“A verdade é que esta solenidade representa a realização de um sonho para mim. Quando criança, infelizmente não tive a oportunidade de participar de um evento dessa magnitude. Hoje, como gestor público, tenho a honra de colaborar com uma solenidade tão especial para famílias, educadores e mais de 240 crianças”, destaca Lacerda.

A prefeita de Altos, Patrícia Leal, também descreveu a formatura como um momento de muita emoção, e que certamente ficará marcado na memória dos formandos.

“As crianças vivem um momento muito especial em suas vidas, onde naturalmente fixam as informações com mais facilidade em suas mentes. E esse momento, marcado por uma atmosfera lúdica linda e justas homenagens aos pequenos, acredito que também servirá para aguçar pensamentos, projetar sonhos - exercícios indispensáveis na vida de uma criança e até mesmo de um adulto”, comentou a gestora.

