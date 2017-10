Secretaria realiza festa de encerramento da Semana do Idoso

A Secretaria de Assistência Social do município de Altos realizou nesta sexta-feira (06) a festa de encerramento da Semana do Idoso. As atividades aconteceram no Clube Jardim das Oliveiras, em um espaço com campo society, piscina, área para apresentações musicais e danças.

Cerca de 100 idosos recebem atendimento nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Altos. As unidades públicas se localizam no centro da cidade e no Bairro Santa Inês, onde são disponibilizados atendimentos de saúde, atividade física, danças, palestras, apresentações artísticas e outras atividades.

Fátima Barreto, Secretaria de Assistência Social de Altos, destacou a importância do trabalho realizado no município com os idosos. “A sociedade deve compreender que as pessoas nessa faixa etária precisam continuar ativas, e assim consigam saúde e autonomia. E isso passa por um acompanhamento amplo, com profissionais das áreas de saúde, educação e do entretenimento. Nossa equipe trabalha para que os idosos de Altos tenham uma vida mais saudável e feliz”, ressalta a secretária.

A prefeita de Altos, Patrícia Leal, enfatizou que o município realiza este tipo de trabalho de forma contínua, e que os idosos são acompanhados por profissionais de diversas áreas. Ela também observou que os Centros de Referência de Assistência Social funcionam como uma extensão da secretaria - são unidades de proteção social que contemplam todas as faixas etárias.

“Sobre a atenção à saúde da pessoa idosa, os centros proporcionam atendimento com médicos, enfermeiros, profissionais de educação física, da música e do entretenimento. É um acompanhamento multiprofissional com foco na qualidade de vida do idoso”, detalhou a gestora.



